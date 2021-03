Uomini e Donne: Maria Tona al centro delle polemiche (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 8 marzo, è stata incentrata sulla sfilata degli Uomini che partecipano al famoso dating show. Come sempre, anche questa volta non tutto è andato perfettamente liscio in studio, infatti la sfilata è stata interrotta da una brusca discussione tra l'opinionista Gianni Sperti e due protagonisti del Trono Over. Il voto di Maria Tona a Maurizio e ad Alessandro ha scatenato nuovamente la polemica. Uomini e Donne: la discussione tra Maria Tona e Gianni Sperti La nuova puntata di Uomini e Donne è stata dedicata alla sfilata maschile dal tema "L'amore come in un film". I primi a sfilare sono stati Giacomo e Massimiliano, i due nuovi tronisti del Trono Classico. ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata diin onda oggi, lunedì 8 marzo, è stata incentrata sulla sfilata degliche partecipano al famoso dating show. Come sempre, anche questa volta non tutto è andato perfettamente liscio in studio, infatti la sfilata è stata interrotta da una brusca discussione tra l'opinionista Gianni Sperti e due protagonisti del Trono Over. Il voto dia Maurizio e ad Alessandro ha scatenato nuovamente la polemica.: la discussione trae Gianni Sperti La nuova puntata diè stata dedicata alla sfilata maschile dal tema "L'amore come in un film". I primi a sfilare sono stati Giacomo e Massimiliano, i due nuovi tronisti del Trono Classico. ...

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - tombolacartello : RT @cicciogia: Vorrei ricordare a tutte le donne (ma anche agli uomini) che in Italia gli assorbenti hanno l'iva al 22% mentre i tartufi al… - PronoFo36622894 : RT @CardRavasi: Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci sono due po… -