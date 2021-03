Treni Covid free da Roma a Milano. Battisti: test prima di salire a bordo e test ai passeggeri (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via i primi Frecciarossa nella tratta - : si tratta di una delle 3 iniziative intraprese dal Gruppo , 'che va nell'ottica della fiducia e del rilancio. Realizzeremo nei primi di aprile i Treni ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via i primi Frecciarossa nella tratta - : si tratta di una delle 3 iniziative intraprese dal Gruppo , 'che va nell'ottica della fiducia e del rilancio. Realizzeremo nei primi di aprile i...

Advertising

SkyTG24 : Fs, da aprile treni covid free sulla tratta Roma-Milano - EsthDay : lucarinigiac: Come funzioneranno i treni COVID-free di Ferrovie dello Stato? - DiegoA20_17_38 : @Yogaolic @repubblica Politica Treni covid-free anche per quelle. Elimineranno gli ultimi treni rimasti. - MarsAckerman : Raga, un anno fa la gente assaltava i treni per scappare dal Covid, io non ce la faccio - ferpress : #Trenitalia: #Battisti annuncia #treni #Covid-Free sulla tratta Roma-Milano a partire da aprile - Ferpress -