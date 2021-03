Tommaso Zorzi approda ad Amici con un ruolo speciale? L’indiscrezione

(Di lunedì 8 marzo 2021)suadNella Casa del Grande Fratello Vipha fatto discutere, ma anche tanto divertire. L’influencer ha dato prova di essere uno showman a tutti gli effetti, in grado di intrattenere il pubblico e non solo. Ha fatto sorridere con le sue imitazioni, ma anche mostrando grandi conoscenze in L'articolo proviene da Novella 2000.

, a quanto pare, sarebbe riuscito a spuntarla: sarà anche lui un opinionista del reality show L'Isola dei Famosi 2021 in partenza dal prossimo lunedì 15 marzo nella prima serata di ...Il vincitore del GF Vip 5 pare ci abbia ripensato: ha accettato di partecipare alla nuova edizione del reality, affiancando la Blasi in ...Guenda Goria: ''La mia endometriosi..'' In un primo momento l'influencer aveva declinato la proposta di sedere sulla poltrona di opinionista a L'Isola dei Famosi di Ilary Blasi ...