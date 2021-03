Sì | Ilenia l' ho uccisa io per 20mila euro | confessa lo zingaro di Faenza

(Di lunedì 8 marzo 2021) Valentina Dardari Il 52enne è accusato di aver ucciso la donna su commissione. Alle 14 inizierà l’interrogatorio di garanzia dell’ex marito, sospettato di essere il mandante Il presunto killer diFabbri, accusato di aver ucciso la 46enne su commissione, avrebbe ammesso la sua colpevolezza. Il 53enne Pierluigi Barbieri, chiamato “lo”, ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste questa mattina durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Corrado Schiaretti e al pubblico ministero Angela Scorza. Alle 14 di oggi toccherà all’ex marito della vittima, il 54enne Claudio Nanni comparire davanti al gip. L’uomo è sospettato di essere il mandante del delitto avvenuto alle prime luci dell’alba dello scorso 6 febbraio in via Corbara a, comune in provincia di Ravenna.nodo 1923407 Il presunto ...

12.58, il "sicario" ha confessato C'è una prima ammissione per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa in casa il 6 febbraio scorso a Faenza, nel Ravennate. Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo zingaro", nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver ... Giorno di interrogatori oggi, 8 marzo 2021, per i presunti responsabili dell'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento di via Corbara a Faenza.