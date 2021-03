Sanremo 2021, i Maneskin “sconosciuti”: eccoli mentre suonano a Via del Corso a Roma (Di lunedì 8 marzo 2021) I Maneskin a Via del Corso nel 2017. I Maneskin, vincitori di Sanremo 2021, che suonano nella centralissima Via del Corso a Roma, prima ancora di essere investiti dal successo che gli ha regalato la partecipazione a “XFactor”. Prima di trionfare a Sanremo 2021 e prima ancora del secondo posto nel talent di casa Sky, XFactor, i Maneskin, ancora lontano dai riflettori, si esibivano per le strade della Capitale. Il gruppo, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, è nato nel 2015 e come pubblico, per i primi “concerti”, ha anche utilizzato dei semplici passanti. In uno scatto condiviso sul social datato 2017 si vedono i quattro intenti a suonare nella centralissima ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 marzo 2021) Ia Via delnel 2017. I, vincitori di, chenella centralissima Via del, prima ancora di essere investiti dal successo che gli ha regalato la partecipazione a “XFactor”. Prima di trionfare ae prima ancora del secondo posto nel talent di casa Sky, XFactor, i, ancora lontano dai riflettori, si esibivano per le strade della Capitale. Il gruppo, composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, è nato nel 2015 e come pubblico, per i primi “concerti”, ha anche utilizzato dei semplici passanti. In uno scatto condiviso sul social datato 2017 si vedono i quattro intenti a suonare nella centralissima ...

Advertising

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - IlContiAndrea : ‘Cuore Amaro’ di #Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’… - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - lucaglia : Maneskin - Domenica In Speciale Sanremo - 07/03/2021 - manuel_y_jesus_ : RT @enricoparenti2: Mi si rivolta lo stomaco e la mente si incazza. Chissà quanti telespettatori hanno gioito vedendo questa scena lurida e… -