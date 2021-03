Ranking WTA 8 marzo 2021 | Camila Giorgi perde una posizione ma resta la miglior azzurra

(Di lunedì 8 marzo 2021) Al termine dei tornei di Doha (di categoria 500) e di Lione (250), disputati la scorsa settimana, è stato rilasciato stamane il nuovoWTA, che peròimmobile nelle prime dieci posizioni. L’australiana Ashleigh Bartysaldamente al comando della graduatoria davanti alla nipponica Naomi Osaka. Top 10 WTA (al 08.03.)1 Ashleigh Barty (Australia) 9186 2 Naomi Osaka (Giappone) 7835 3 Simona Halep (Romania) 7255 4 Sofia Kenin (USA) 5760 5 Elina Svitolina (Ucraina) 5370 6 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 5205 7 Serena Williams (USA) 4915 8 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 4810 9 Bianca Andreescu (Canada) 4735 10 Petra Kvitova (Repubblica Ceca) 4571 Poche le variazioni per le italiane:conferma il suo status numero uno d’Italia, ma ...

