Ranking Atp lunedì 8 marzo | Medvedev super Nadal | best ranking per Sinner

Il ranking Atp aggiornato a lunedì 8 marzo 2021, dopo i tornei di Rotterdam e Buenos Aires. Andrey Rublev e Diego Schwartzman hanno conquistato rispettivamente 500 e 250 punti, trionfando in Olanda e Argentina e dimostrando la loro leadership, il russo sul veloce e l'argentino sul rosso. Importante sottolineare il sorpasso di Daniil Medvedev ai danni di Rafael Nadal, in seconda posizione: il russo si presenta dunque come unico tennista a raggiungere questo traguardo dal luglio 2005 (Lleyton Hewitt, il quel caso), che non sia un Fab Four. Matteo Berrettini permane invece in top 10, con la bellezza di 3345 punti, sebbene stia soffrendo per alcuni problemi fisici. best ranking per il giovane Jannik Sinner, anch'egli ...

