Problemi per WindTre e Very Mobile, non funzionano: cosa sta succedendo (Di martedì 9 marzo 2021) Siete clienti WindTre o Very Mobile e non riuscite ad accedere praticamente a nessuno dei vostri servizi? Non è un problema né della vostra rete Internet né del vostro telefono. Da ieri sera infatti, domenica 7 marzo, sono migliaia i clienti di WindTre e Very Mobile che stanno riscontrando gravi disservizi che riguardano principalmente le app per dispositivi mobili e il servizio clienti. Non solo: secondo le segnalazioni che abbiamo potuto vedere sui social, numerosi Problemi sono stati anche riscontrati nella sezione offerte, da cui non si riesce ad attivare nuove promozioni. Pur essendo navigabile, il sito di WindTre non consente di acquistare le offerte di rete Mobile tramite lo shop online, che restituisce un avviso di errore ...

