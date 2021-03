Pedone investito da un'auto pirata, muore ex finanziere (Di lunedì 8 marzo 2021) Un uomo di 61 anni è morto investito nei pressi del distributore di benzina sulla Statale 80 nel territorio comunale di Pizzoli (L'Aquila). La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 marzo 2021) Un uomo di 61 anni è mortonei pressi del distributore di benzina sulla Statale 80 nel territorio comunale di Pizzoli (L'Aquila). La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedone investito Pedone investito da un'auto pirata, muore ex finanziere Un uomo di 61 anni è morto investito nei pressi del distributore di benzina sulla Statale 80 nel territorio comunale di Pizzoli (L'Aquila). La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul ...

