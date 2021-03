Milano | donna di 41 anni uccide la figlia di due anni | l’accaduto

(Di lunedì 8 marzo 2021), unadi 41ladi due. Dopo l’omicidio lasi è auto lesionata il corpo riportando delle lievi ferite. Attualmente è ricoverata all’Ospedale di Magenta Terribile accaduto nella notte a Cisliano, in provincia di. Unadi 41ha ucciso suadi appena due. Il tutto è successo nell’appartamento, in via Mameli, dove laviveva con la bimba. Subito dopo l’omicidio della, lasi è provocata delle lievi ferite che hanno costretto il personale del 118 a ricoverarla presso ...

Il personale del 118 ha constatato il decesso della minore e ha soccorso lache si era ... Del Nucleo Investigativo dei carabinieri didi. E sul posto e' arrivato anche un medico ...È stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Magenta (). Mamma piantonata in ospedale Ladi 41 anni si trova ora all'ospedale di Magenta, piantonata dai carabinieri. Sul posto, ...Milano bambina morta in casa, accanto a lei i carabinieri hanno trovato la madre che riportava ferite alle braccia, sospettata di omicidio ...