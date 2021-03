L’Isola dei Famosi, vita privata di Elisa Isoardi: dalla storia con Matteo Salvini ad oggi (Di lunedì 8 marzo 2021) L’Isola dei Famosi, conoscete i dettagli sulla storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini? Vi raccontiamo della sua vita privata: sapete se è impegnata oggi? L’Isola dei Famosi sta per ripartire: lunedì 15 marzo parte l’edizione del reality show che si svolge in Honduras. I naufraghi sono pronti a volare verso una nuova avventura: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021)dei, conoscete i dettagli sullad’amore tra? Vi raccontiamo della sua: sapete se è impegnata oggi?deista per ripartire: lunedì 15 marzo parte l’edizione del reality show che si svolge in Honduras. I naufraghi sono pronti a volare verso una nuova avventura: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Parte l'#isoladeifamosi e Elisa Isoardi sbaraglia già con la tutina da naufraga - StraNotizie : Andrea Cerioli: oltre L’Isola dei Famosi anche un programma di MTV con la fidanzata Arianna Cirrincione… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera