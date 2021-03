Jacobs: oro da record agli Europei Indoor 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Vittoria storica di Marcell Jacobs agli Europei Indoor 2021 che si sono tenuti a Torun, in Polonia. Lo sprinter azzurro non solo ha vinto nella gara dei 60 metri piani, ma ha anche fermato il cronometro sul tempo di 6?47 stabilendo il record di velocità dell’anno su questa distanza. Prima di lui, era riuscito nell’impresa di aggiudicarsi la medaglia d’oro in questa specialità soltanto Stefano Tilli. Sul podio, insieme a Jacobs, si sono piazzati il tedesco Kevin Kranz (secondo) e lo slovacco Jan Volko (terzo). Il poliziotto 26enne non ha lasciato scampo agli avversari. Nato a El Paso, in Texas, è diventato a tutti gli effetti italiano quando la mamma è rientrata in Italia quando lui era ancora un bambino. L’atleta azzurro nel 2018 si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Vittoria storica di Marcellche si sono tenuti a Torun, in Polonia. Lo sprinter azzurro non solo ha vinto nella gara dei 60 metri piani, ma ha anche fermato il cronometro sul tempo di 6?47 stabilendo ildi velocità dell’anno su questa distanza. Prima di lui, era riuscito nell’impresa di aggiudicarsi la meda d’oro in questa specialità soltanto Stefano Tilli. Sul podio, insieme a, si sono piazzati il tedesco Kevin Kranz (secondo) e lo slovacco Jan Volko (terzo). Il poliziotto 26enne non ha lasciato scampoavversari. Nato a El Paso, in Texas, è diventato a tutti gli effetti italiano quando la mamma è rientrata in Italia quando lui era ancora un bambino. L’atleta azzurro nel 2018 si ...

