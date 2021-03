Inter-Atalanta 1-0, Conte: “Abbiamo trovato un giusto equilibrio, su di noi tanta pressione” (Di martedì 9 marzo 2021) “Al di là solidità difensiva, si è trovato un giusto equilibrio. I giocatori riconoscono le diverse fasi della partita, siamo stati bravi a trovare il giusto mix: all’inizio andavamo sempre in avanti, quando gli avversari trovavano le misure arrivavano in porta saltando la prima pressione. Se vuoi ambire a vincere ci deve essere costanza in entrambe le fasi: Abbiamo giocato contro il secondo miglior attacco ma concesso solo due occasioni su calcio da fermo”. Antonio Conte guarda con soddisfazione al suo gruppo dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta nel posticipo a ‘San Siro’. Il gol di Skriniar ricaccia il Milan a -6 e lancia i nerazzurri verso lo scudetto. “E’ inevitabile che ci fosse una bella pressione giocando ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Al di là solidità difensiva, si èun. I giocatori riconoscono le diverse fasi della partita, siamo stati bravi a trovare ilmix: all’inizio andavamo sempre in avanti, quando gli avversari trovavano le misure arrivavano in porta saltando la prima. Se vuoi ambire a vincere ci deve essere costanza in entrambe le fasi:giocato contro il secondo miglior attacco ma concesso solo due occasioni su calcio da fermo”. Antonioguarda con soddisfazione al suo gruppo dopo la vittoria dell’sull’nel posticipo a ‘San Siro’. Il gol di Skriniar ricaccia il Milan a -6 e lancia i nerazzurri verso lo scudetto. “E’ inevitabile che ci fosse una bellagiocando ...

