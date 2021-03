Il Principe Harry costretto a fuggire dalla Regina : “Mio padre e mio fratello ancora prigionieri” (Di lunedì 8 marzo 2021) Harry e Meghan – Solonotizie24Un terremoto mediatico ha svegliato Buckingham Palace e la famiglia reale che in queste ore è in ansia per via della salute del Principe Filippo. Dopo le dichiarazioni scottanti che Lady Diana negli anni 90’ rilasciò in merito alla royal family ecco che un nuovo capitolo fatto da rivelazioni sconcertanti arriva proprio dal secondogenito della Principessa. Attraverso le parole del Principe Harry e della moglie Meghan Markle sembra quasi di risentire l’eco dei racconti delle parole di Lady Diana, una gabbia d’oro dentro Buckingham Palace dove tutto doveva avvenire secondo protocolli precisi… solo che questa volta le preoccupazioni erano solo apparentemente diverse, anche se secondo raccontato dalla Markle la paura principale per alcuni dei membri della ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 8 marzo 2021)e Meghan – Solonotizie24Un terremoto mediatico ha svegliato Buckingham Palace e la famiglia reale che in queste ore è in ansia per via della salute delFilippo. Dopo le dichiarazioni scottanti che Lady Diana negli anni 90’ rilasciò in merito alla royal family ecco che un nuovo capitolo fatto da rivelazioni sconcertanti arriva proprio dal secondogenito dellassa. Attraverso le parole dele della moglie Meghan Markle sembra quasi di risentire l’eco dei racconti delle parole di Lady Diana, una gabbia d’oro dentro Buckingham Palace dove tutto doveva avvenire secondo protocolli precisi… solo che questa volta le preoccupazioni erano solo apparentemente diverse, anche se secondo raccontatoMarkle la paura principale per alcuni dei membri della ...

