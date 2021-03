Gli attacchi Houthi ricompattano il fronte anti-Iran (Di martedì 9 marzo 2021) A ulteriore conferma che l’alleanza tra Washington e Riyadh resta salda a dispetto delle recenti frizioni emerse intorno alla figura del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e alla tutela dei diritti umani, ieri l’Amministrazione Biden ha riaffermato l’impegno a difesa dell’Arabia saudita obiettivo di attacchi compiuti dai ribelli yemeniti Houthi contro l’impianto petrolifero di Ras Tanura, alcune strutture della Saudi Aramco a Dhahran e altri centri. L’ambasciata Usa a Riyadh parla di «attacchi odiosi contro i civili e le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 9 marzo 2021) A ulteriore conferma che l’alleanza tra Washington e Riyadh resta salda a dispetto delle recenti frizioni emerse intorno alla figura del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e alla tutela dei diritti umani, ieri l’Amministrazione Biden ha riaffermato l’impegno a difesa dell’Arabia saudita obiettivo dicompiuti dai ribelli yemeniticontro l’impianto petrolifero di Ras Tanura, alcune strutture della Saudi Aramco a Dhahran e altri centri. L’ambasciata Usa a Riyadh parla di «odiosi contro i civili e le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ItalianNavy : Oggi il saluto del ministro #Guerini, con #CSMM amm. #CavoDragone e Comandante in Capo della Squadra Navale amm. Tr… - heyday94 : @doe_uno Per gli attacchi terroristici poi spuntano sempre qualche giorno dopo il fatto dicendo 'eh effettivamente… - f4ngirl0 : @silcsx Va benee, non so bene come funziona con gli attacchi di panico ma se vuoi parlare ci sono ? - Aletti_Marco73 : Capisco il disappunto per il mancato omaggio a #Sanremo2021 a #stefanodorazio ma gli insulti e gli attacchi isteric… - newthomas__ : gli attacchi continuano -