Gasperini | “La rigiocherei così altre 100 volte Abbiamo perso per un episodio un po’ confuso”

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini rigiocherei

Commenta per primo Gian Piero, tecnico dell' Atalanta , commenta a Sky Sport la sconfitta con l'Inter: '100 volte la partita come abbiamo fatto stasera. Abbiamo fatto la partita, una buona gara sia nel primo ...Commenta per primo Gian Piero, tecnico dell' Atalanta , commenta a Sky Sport la sconfitta con l'Inter: '100 volte la partita come abbiamo fatto stasera. Abbiamo fatto la partita, una buona gara sia nel primo ...Il tecnico Atalanta promuove la sua squadra, nonostante lo stop che rallenta la corsa verso i primi quattro posti. “Abbiamo fatto la partita giusta, siamo arrabbiati per il risultato perché secondo me ...“Siamo soddisfatti di quanto abbiamo fatto, abbiamo giocato una buona partita e per questo la sconfitta ci va stretta. Non cambierei questa partita, la rigiocherei allo stesso modo altre cento volte”.