Ensi duetta con Emis Killa nel singolo “Benzina”

Ultime Notizie dalla rete : Ensi duetta

Corriere Nazionale

Coma_Cose Al centro del progetto c'è Dj California cheinsieme a Fausto Lama tra melodie e ... Ha collaborato con mostri sacri come Fabri Fibra e Marracash, con artisti underground come, con ...Coma_Cose Al centro del progetto c'è Dj California cheinsieme a Fausto Lama tra melodie e ... Ha collaborato con mostri sacri come Fabri Fibra e Marracash, con artisti underground come, con ...“Benzina” è il nuovo singolo di Ensi feat. Emis Killa: rime incastonate su un beat energico e penetrante curato dal talentuoso produttore Garelli Online “Benzina”, il nuovo singolo di ENSI feat. EMIS ...Amadeus quest'anno ha scelto di portare sul palco dell'Ariston tre proposte davvero inusuali per le tradizioni della kermesse. Con Madame, La rappresentate di lista e Coma_Cose Sanremo intercetta fina ...