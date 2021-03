Daydreamer | anticipazioni | Can smaschera Yigit | ma lui stupisce tutti chiedendo a Sanem di sposarlo

(Di lunedì 8 marzo 2021): presto vedremo chesarà sul punto di scoprire la verità su! Vogliamo vedere cosa accadrà esattamente?e Can scelgono la foto per il libro e …e Can sono alla tenuta e stanno scegliendo la foto più adatta per il libro della ragazza. Questa si complimenta con l’ex fidanzato per i suoi scatti e discutono sul “lato” di sé chevuole mostrare ai lettori, poiché Can osserva che ogni immagine ne mostra uno diverso.risponde che vorrebbe semplicemente mostrare il suo lato di scrittrice e scelgono una foto dove è seduta con una penna in mano. Le loro dita si toccano, la giovane si imbarazza e fugge. Huma finge il proprio pentimento con Mevkibe A Casa Aydin, Huma si finge pentita con Mevkibe di ...

Advertising

patrizia_rella : RT @FanClubAlbatros: Anticipazioni #Daydreamer ???? #CanYaman #DemetÖzdemir - FanClubAlbatros : Anticipazioni #Daydreamer ???? #CanYaman #DemetÖzdemir - FanClubAlbatros : Anticipazioni #Daydreamer ?? #CanYaman #DemetÖzdemir - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 9 marzo 2021: Yigit chiede la mano di Sanem, Can ha perso! - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 9 marzo: la scioccante confessione di Yigit -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

: Yigit chiede a Sanem di sposarlo Yigit si trova in una posizione di vantaggio, dal momento che il suo rivale non potrà mai provare le accuse che gli muove e che Sanem non si ...Il fotografo obbliga l'editore a rivelare a Sanem la verità su quanto accadde un anno prima, ma qualcosa non va nel verso giusto.Una richiesta dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman) spiazzerà Sanem Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno e tale volontà farà da preludio al rush fin ...Daydreamer, anticipazioni: presto vedremo che Sanem sarà sul punto di scoprire la verità su Yigit! Vogliamo vedere cosa accadrà esattamente? Sanem e Can scelgono la foto per il libro e ... Sanem e Can ...