Damascelli | In un anno è cambiato tutto tranne il calcio

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tonysu Il Giornale fa una fotografia al termine di unesatto da quando è iniziata la pandemia di coronavirus. Unin cui tante cose sono accadute, tanto èe tanto si è perso, solo ilè rimasto immutabile Per ilnon è successo nulla, continua a vivere sulla sua isola che non è più del tesoro ma resta un approdo per felicità fatue, un gol, un rigore, una parata. Unsenza più Spadafora ma nessuno se ne è accorto, unsenza pubblico ma con le stesse polemiche in campo, unvissuto sperando o sognando che il virus potesse e possa scomparire con il triplice fischio finale. Si continua a giocare, anche troppo e senza cambiare le brutte abitudini bilanci squilibrati, giustizia ...

