Covid, in arrivo una nuova stretta? Segui il commento in diretta con Peter Gomez (Di lunedì 8 marzo 2021) Il contagio avanza e le misure appena adottate potrebbero essere già superate. Nelle prossime ore il governo potrebbe varare nuove misure di contenimento. Gli aggiornamenti in diretta con il diretto de Ilfattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista Andrea Tundo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Il contagio avanza e le misure appena adottate potrebbero essere già superate. Nelle prossime ore il governo potrebbe varare nuove misure di contenimento. Gli aggiornamenti incon il diretto de Ilfattoquotidiano.ite il giornalista Andrea Tundo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Brindisi, 30 anni fa l’arrivo di 27mila albanesi in 24 ore. La storia di Pjerin: “La città ci salvò, ora dopo esser… - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna a marzo previsto l'arrivo di 626mila dosi di vaccini. A oggi, utilizzato il 76% di q… - bassairpinia : Casamarciano, in arrivo nuove misure anti Covid Chiusi uffici comunali e spazi pubblici - - agro24tw : COVID: la terza ondata. In arrivo altre possibili restrizioni -