Calciomercato Juventus | addio Ronaldo | in rotta verso gli States

(Di lunedì 8 marzo 2021) Al momento è solo un’ipotesi di mercato, una suggestione che i tifosi bianconeri non vorrebbero mai si verificasse, ma il pensiero esiste e un possibiledel campionissimo portoghese va preventivato. Il suo contratto scade nel 2022, ma i 60 milioni di euro che ladeve sborsare ogni anno persono diventati un salasso per le casse bianconere. Cr7 non è ufficialmente sul mercato, non apertamente almeno, ma se dovessero arrivare delle proposte ufficiali Agnelli le prenderebbe in considerazione. Il primo semestre del 2021 ha evidenziato una perdita di oltre 110 milioni di euro, e di fatto le uscite superano le entrate, per questo la Juve ha precisato che “potrebbe far ricorso ad operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori”., ...

Advertising

calciomercatoit : #Juventus, #Agnelli all'#Eca: 'Serve una riforma dei tornei o il calcio rischia di implodere' - JManiaSite : Se non rinnova #Chiellini, il 4° centrale della #Juve del futuro arriverà dal mercato: nel mirino il gigante del Ba… - gilnar76 : Agnelli: «Il Covid ha posto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Allenamento #Juve: la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : De Ligt #Juve: «Una persona è ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Oggi è l'8 marzo, la festa delle donne. AnneKee Molenaar, compagna del difensore olandese Matthijs de Ligt della, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport : 'Siamo felicissimi qui a Torino, nei primi mesi Mino Raiola e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città'. CLICCA ......e Inter a Roma, Lazio e Parma: la classifica senza Var In attesa del monday night tra Inter e Atalanta, torna l'appuntamento con la classifica senza Var, la rubrica ideata daIl Covid ha infatti portato con sé stadi vuoti e colpi bassi per i bilanci delle società, che secondo il presidente della Juventus devono trovare il modo ... nel delicato equilibrio tra tradizione e ...In vista del ritorno di Champions contro la Juve, il Porto di Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l ...