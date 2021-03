Calcio sotto choc: il campione morto in un torrente (Di lunedì 8 marzo 2021) La notizia è stata confermata dal Villarreal che ha scritto un post molto triste: "Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco". #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva appena compiuto 25 anni Acosta che era nato il 5 marzo del 1996 a Montevideo. Nel 2015 dopo aver esordito con il Fenix è sbarcato in Europa, il Villarreal lo acquista e lo fa giocare con la squadra ‘B' che poi lo cede al Racing Santander, un solo gol in otto partite. Poi il ritorno in patria, ha giocato con squadre che non sono molto note al grande pubblico: il Boston River, il Plaza Colonia e l'Atenas. Con la nazionale dell'Uruguay ha conquistato una medaglia di bronzo al Mondiale Under 20 del 2015, mentre con l'Under 17 ha realizzato 12 gol in 13 partite. Una bruttissima notizia giunge dall'Uruguay dove è stato trovato morto Franco Acosta, era un ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021) La notizia è stata confermata dal Villarreal che ha scritto un post molto triste: "Siamo profondamente scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco". #FOTO A FINE ARTICOLO Aveva appena compiuto 25 anni Acosta che era nato il 5 marzo del 1996 a Montevideo. Nel 2015 dopo aver esordito con il Fenix è sbarcato in Europa, il Villarreal lo acquista e lo fa giocare con la squadra ‘B' che poi lo cede al Racing Santander, un solo gol in otto partite. Poi il ritorno in patria, ha giocato con squadre che non sono molto note al grande pubblico: il Boston River, il Plaza Colonia e l'Atenas. Con la nazionale dell'Uruguay ha conquistato una medaglia di bronzo al Mondiale Under 20 del 2015, mentre con l'Under 17 ha realizzato 12 gol in 13 partite. Una bruttissima notizia giunge dall'Uruguay dove è stato trovatoFranco Acosta, era un ...

Advertising

JosiphOliver : @MarcoMartinoli1 Nessuno ci pensa a sta cosa e addirittura i soliti no helmet hanno scritto sotto il mio post sul m… - MariuzzoAndrea : @piercabat70 @LorenzoTondi @fabrizio_vass @unipv che le tutele giuridiche tra studenti e docenti siano diversi mi p… - SF_Summit : RT @Sms_Ita: Le fotografie di Pancho Monti raccontano al mondo quanto il calcio non sia solo una questione maschile. Nonne, mamme, mogli,… - GoProjectSrl : RT @Sms_Ita: Le fotografie di Pancho Monti raccontano al mondo quanto il calcio non sia solo una questione maschile. Nonne, mamme, mogli,… - DamianoCori : RT @Sms_Ita: Le fotografie di Pancho Monti raccontano al mondo quanto il calcio non sia solo una questione maschile. Nonne, mamme, mogli,… -