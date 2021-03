Arianna Montefiore | chi è cosa fa la fidanzata di Briga

Leggi su kronic

(Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei giovani cantanti che negli anni ha raccolto grande successo partendo dalla scuola di ‘Amici’. Ma chi è la compagna(Instagram)Dai talent al successo, un percorso che negli anni ha visto tanti artisti emergere ad arrivare a risultati considerevoli, balzando agli onori della cronaca musicale nostrana. L’ultimo esempio è arrivato proprio in questi giorni, ed è incarnato a pieno nei Maneskin, vincitori dell’ultimo ‘Festival di Sanremo‘. Senza nemmeno vincere quella che fu l’edizione di ‘X-Factor’ che vide trionfare Lorenzo Licitra, la band romana nata del 2015 è riuscita a conquistare tutti, arrivando soltanto secondi nella competizione di Sky. La musica, però, non conosce giudizi preconfezionati, e cosi i Maneskin sono stati in grado ...