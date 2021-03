Angelina Jolie | madrina con Guerlain e UNESCO | per le donne | per le api

(Di lunedì 8 marzo 2021), 45 anni, è una stella che brilla da anni per l’impegno e l’attivismo a 360°, dai diritti umani all’ambiente, dall’infanzia alla povertà nel mondo. Ora ha un nuovo progetto in agenda: da oggi 8 marzo, sarà ladel nuovo progetto(di cui è testimonial per la fragranza Mondal 2018) con, “Women for Bees”, un programma imprenditoriale al femminile che punta a formare e sviluppare competenze e professionalità femminili nel settore dell’apicoltura, fonte delle preziose formule del brand. Il progetto inizierà dal 21 giugno 2021 nel Massiccio della Sainte-Baume in Provenza: sotto la guida dell’Osservatorio Francese di Apidologia (Observatoire Français d’Apidologie, OFA) accoglierà decine di apicoltrici provenienti da diversi Paesi, dalla Russia ...

e quel legame 'profumato' con le figlie Leggi GUERLAIN PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILEè la madrina del nuovo progetto Women For Bees di Guerlain, in partenership con l'...Ancheha scritto un bellissimo pensiero per le donne 'in tutto il mondo ci sono innumerevoli esempi di donne che si alzano, si mettono alla guida, prendono il destino nelle loro mani, ...Angelina Jolie, Madrina di "Women for Bees", un programma Guerlain x UNESCO dedicato alle api e alle donne che se ne prendono cura ...In occasione dell'8 marzo sono tanti i brand di bellezza che celebrano le donne con diverse iniziative di empowerment femminile, dal nuovo progetto di Guerlain e Angelina Jolie a favore dell'imprendit ...