8 marzo: non è “festa” delle donne finché non esiste una vera parità di genere (Di lunedì 8 marzo 2021) In quella che è stata consacrata come “festa delle donne”, c’è una cosa che è bene sottolineare, e cioè che oggi – 8 marzo – no, non è la ‘festa’ della donna, ma la “Giornata internazionale della donna”. Il Women’s Day nacque nel 1909, negli Stati Uniti, per volontà del partito socialista americano, e merita di essere chiamato con il suo vero nome. Una sottigliezza che cela, in realtà, una differenza sostanziale: quello di “festa delle donne” è infatti un titolo coniato dalla cultura ‘pop’ degli ultimi decenni – utilizzato solo in Italia – che tende a far disperdere il potente significato sociale e politico di opposizione al potere, di cui le battaglie in ambito socialista, da parte delle donne, si fecero portatrici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) In quella che è stata consacrata come “”, c’è una cosa che è bene sottolineare, e cioè che oggi – 8– no, non è la ‘’ della donna, ma la “Giornata internazionale della donna”. Il Women’s Day nacque nel 1909, negli Stati Uniti, per volontà del partito socialista americano, e merita di essere chiamato con il suo vero nome. Una sottigliezza che cela, in realtà, una differenza sostanziale: quello di “” è infatti un titolo coniato dalla cultura ‘pop’ degli ultimi decenni – utilizzato solo in Italia – che tende a far disperdere il potente significato sociale e politico di opposizione al potere, di cui le battaglie in ambito socialista, da parte, si fecero portatrici ...

Advertising

lauraboldrini : Da oggi al 13 marzo @Coopitalia vende gli #assorbenti ad Iva ridotta al 4%. Una giusta iniziativa. Dovrebbe essere… - borghi_claudio : @gzibordi Non ho controllato se i dati sono corretti ma quelli che conosco bene (Milano) non indicano nessuna morte… - borghi_claudio : @plums_the Beh se guarda i miei tweet ci ero arrivato sin da marzo con altro metodo: guardare che facevano in Svizz… - aurora__73 : Le donne non hanno bisogno di essere festeggiate solo l'otto marzo, le donne hanno bisogno di essere amate tutti i… - CislNazionale : RT @FnpCisl: #8Marzo2021 'Capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci' Tina Anselmi ...NOI CI SIAMO?? #giornatadell… -