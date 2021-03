Verona-Milan 0-2: azione fantastica, Dalot la mette sotto la traversa! (Di domenica 7 marzo 2021) Il Milan raddoppia con un gol fantastico di Diogo Dalot. azione meravigliosa dei rossoneri: doppio vantaggio meritato sul Verona Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Ilraddoppia con un gol fantastico di Diogomeravigliosa dei rossoneri: doppio vantaggio meritato sulPianeta

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic appena arrivato a Verona, nell'hotel che ospita il #Milan per stare accanto alla squadra in un momento delicato - AntoVitiello : #Milan, esami in corso per #Rebic per conoscere l'entità del problema fisico che gli farà saltare la partita contro il #Verona - AntoVitiello : #Milan, #Ibrahimovic domani sarà a Verona vicino alla squadra come da programma - BiffiLuca : Zitto zitto il Milan senza Zlatan infila due vittorie sui campi di Roma e Verona non facili per nessuno. Attenzione… - CorSport : #Ibrahimovic a #Verona in tribuna: mascherina nera e sguardo serio ?? -