Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante Jasna e superG Saalbach (Di domenica 7 marzo 2021) Vanno a concludersi i fine settimana di Jasna e Saalbach valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sul fronte femminile sarà di scena il gigante sulla pista slovacca, con la padrona di casa numero uno, Petra Vlhova, che farà di tutto per recuperare altri punti nei confronti di Lara Gut. Le 107 lunghezze di distacco potrebbero essere ridotte già nella giornata odierna tra le porte larghe, in vista poi del doppio slalom di Are della prossima settimana. Vedremo in azione Marta Bassino e Federica Brignone a caccia del successo e, nel caso della sciatrice di Borgo San Dalmazzo, di punti importanti per la classifica di specialità. Sul fronte maschile, invece, si va a chiudere il weekend dedicato alla velocità. Dopo la cancellazione della discesa di venerdì, per colpa del meteo, e la gara di ieri vinta da ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Vanno a concludersi i fine settimana divalevoli per la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Sul fronte femminile sarà di scena ilsulla pista slovacca, con la padrona di casa numero uno, Petra Vlhova, che farà di tutto per recuperare altri punti nei confronti di Lara Gut. Le 107 lunghezze di distacco potrebbero essere ridotte già nella giornata odierna tra le porte larghe, in vista poi del doppio slalom di Are della prossima settimana. Vedremo in azione Marta Bassino e Federica Brignone a caccia del successo e, nel caso della sciatrice di Borgo San Dalmazzo, di punti importanti per la classifica di specialità. Sul fronte maschile, invece, si va a chiudere il weekend dedicato alla velocità. Dopo la cancellazione della discesa di venerdì, per colpa del meteo, e la gara di ieri vinta da ...

