Sanremo 2021 | vincono i Maneskin!

Leggi su isaechia

(Di domenica 7 marzo 2021) A salire sul gradino più alto del podio della 71esima edizione del Festival disono stati i Maneskin. Secondo posto per Fedez e Francesca Michielin e terzo per Ermal Meta. Quest’anno è stato un Festival diverso dal solito, senza pubblico nella platea del teatro Ariston, senza ospiti internazionali ma un Festival che ha riportato la musica nelle nostre case e ci ha regalata 5 serate di spensieratezza ed allegria. La serata è entrata subito nel vivo con Amadeus che ha spiegato che questa sera si sarebbero esibiti tutti i Big in gara con la loro canzone, votati unicamente dal pubblico a casa tramite televoto. Al termine, sarebbe stata stilata una nuova classifica tenendo conto delle percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti. Il primo ad esibirsi è stato Ghemon che ha fatto riascoltare la sua Momento perfetto, seguito a ruota ...