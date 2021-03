Sanremo 2021, Lucarelli: “Appello di Ferragni per Fedez legittimo ma inelegante” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Questa cosa di mettersi a chiedere voti ai tuoi 20 milioni di followers per farlo vincere attraverso venti storie su Instagram compreso l’Appello del bambini, era legittima, ma fattelo dire, inelegante. E anche tanto“. Così Selvaggia Lucarelli commenta l’Appello social fatto Chiara Ferragni, che ha invitato i suoi 23 milioni di followers a votare il marito Fedez, in gara al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. “Lasciali gareggiare. Lascia che Colapesce, Madame o La Rappresentante di Lista se la giochino e che la classifica non venga dopata dai tuoi appelli” ha proseguito Lucarelli, chiarendo la sua posizione in merito alla polemica scatenatasi, “Hai tutto, quelli hanno solo la musica. Ma niente, pure quella ti devi prendere. E se non ci fosse ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “Questa cosa di mettersi a chiedere voti ai tuoi 20 milioni di followers per farlo vincere attraverso venti storie su Instagram compreso l’del bambini, era legittima, ma fattelo dire,. E anche tanto“. Così Selvaggiacommenta l’social fatto Chiara, che ha invitato i suoi 23 milioni di followers a votare il marito, in gara al Festival dicon Francesca Michielin. “Lasciali gareggiare. Lascia che Colapesce, Madame o La Rappresentante di Lista se la giochino e che la classifica non venga dopata dai tuoi appelli” ha proseguito, chiarendo la sua posizione in merito alla polemica scatenatasi, “Hai tutto, quelli hanno solo la musica. Ma niente, pure quella ti devi prendere. E se non ci fosse ...

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - RaiRadio2 : «Stasera ero meno agitato del solito, era come fosse la quarta canzone di un mio concerto.» ?? @MetaErmal nel backs… - IlContiAndrea : ‘Cuore Amaro’ di #Gaia in gara al Festival di Sanremo è la canzone vincitrice della classifica ‘Finalmente Sanremo’… - Cespyyy : RT @Iledicarta: Madame che domani torna a scuola con la giustificazione firmata dalla mamma e dal papà: “noi genitori di Madame giustifichi… - quellosottone : @sonozenzero @soletmebewrong @SESS0IBUPR0FENE @__c_a_r_o___ @Sanremo_2021 ma no ti amiamo lo sai -