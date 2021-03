Sanremo 2021 | ecco la classifica completa

(Di domenica 7 marzo 2021) Il televoto, si sa, è una variabile impazzita e, anche a questo Sanremo, ha fatto un po’ il buono e il cattivo tempo, ribaltando tutti i pronostici che erano stati stilati prima che il Festival iniziasse. A vincere, come sappiamo, sono stati i Måneskin, la band che si è fatta conoscere quattro anni fa a X Factor che, sovvertendo qualsiasi aspettativa, si è portata a casa il primo premio in barba ai bookermakers. Secondo posto, un po’ a sorpresa ma neanche tanto, per Francesca Michielin e Fedez, che avranno sicuramente giovato dell’endorsement di Chiara Ferragni che, a più riprese, ha incitato i suoi follower a votare per il marito nel corso della finale. Medaglia di bronzo, invece, al super-favorito delle prime tre sere Ermal Meta che, a dire il vero, Sanremo lo aveva già vinto in coppia con Fabrizio Moro nel 2018.

