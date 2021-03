Omicidio Cerciello, il pm chiede l'ergastolo per i due americani (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Vladovich Per l'accusa Finnegan Lee Elder e Gabriele Hjorth "avevano chiari intenti omicidi" Roma. ergastolo per i killer del carabiniere Mario Cerciello Rega, 35 anni. È la richiesta del pm Maria Sabina Calabretta in Corte d'Assise per i due imputati dell'Omicidio del vicebrigadiere avvenuto il 26 luglio 2019 a Roma. Alla sbarra i californiani Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, 21 e 20 anni, accusati di aver ucciso volontariamente il militare. «Un'aggressione, un attacco sproporzionato - spiega il sostituto procuratore nell'arringa - e micidiale. Un'azione univoca per uccidere: non fu legittima difesa». Secondo l'accusa i due, dopo aver concordato un incontro con Sergio Brugiatelli, l'intermediario fra loro e lo spacciatore Italo Pompei, si presentano armati di coltello (una lama da marines) ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 7 marzo 2021) Stefano Vladovich Per l'accusa Finnegan Lee Elder e Gabriele Hjorth "avevano chiari intenti omicidi" Roma.per i killer del carabiniere MarioRega, 35 anni. È la richiesta del pm Maria Sabina Calabretta in Corte d'Assise per i due imputati dell'del vicebrigadiere avvenuto il 26 luglio 2019 a Roma. Alla sbarra i californiani Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth, 21 e 20 anni, accusati di aver ucciso volontariamente il militare. «Un'aggressione, un attacco sproporzionato - spiega il sostituto procuratore nell'arringa - e micidiale. Un'azione univoca per uccidere: non fu legittima difesa». Secondo l'accusa i due, dopo aver concordato un incontro con Sergio Brugiatelli, l'intermediario fra loro e lo spacciatore Italo Pompei, si presentano armati di coltello (una lama da marines) ...

Advertising

fattoquotidiano : Omicidio Cerciello Rega, chiesto l’ergastolo per i due ragazzi americani accusati di aver ucciso il carabiniere - MediasetTgcom24 : Omicidio Cerciello, il pm di Roma chiede l'ergastolo per i due americani #cerciello - infoitinterno : «Fu un'aggressione micidiale», così il pm inchioda i due killer del vice brigadiere di Somma Vesuviana. Chiesti due… - Alan_ford_2020 : RT @GeMa7799: Omicidio Cerciello Rega, il pm chiede l'ergastolo per gli americani Elder e Hjort: 'Violenza micidiale'...mi sembra giusto!?? - Presente_3 : Pensate un po' un politico italiano si è recato in carcere a trovare i due assassini del Carabiniere. Omicidio Cer… -