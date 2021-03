LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Fabio Quartararo vola in vetta! Morbidelli 4°, Valentino Rossi 20° non pensa al time attack (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.48 Francesco Bagnaia si lancia nuovamente e piazza il record nel T1 per 38 millesimi, quindi lascia 3 decimi nel secondo settore e toglie il gas. Buoni sprazzi del piemontese con la nuova Ducati. Valentino Rossi arriva al 49° giro ma sempre su tempi altissimi. 18.45 Francesco Bagnaia si lancia e stampa due ottimi primi settori. Arriva al T2 con 224 millesimi da Quartararo, quindi 464 al T3, conclude con il tempo di 1:54.651 e sale in nona posizione a 711 millesimi dalla vetta. 18.42 Ancora un buon giro per Luca Marini, ma senza migliorare la sua precedente prestazione. Valentino Rossi di nuovo in pista, parte con 693 millesimi di ritardo al T1, quindi 1.493 al T2 e, evidentemente, non pensa al ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48 Francesco Bagnaia si lancia nuovamente e piazza il record nel T1 per 38 millesimi, quindi lascia 3 decimi nel secondo settore e toglie il gas. Buoni sprazzi del piemontese con la nuova Ducati.arriva al 49° giro ma sempre su tempi altissimi. 18.45 Francesco Bagnaia si lancia e stampa due ottimi primi settori. Arriva al T2 con 224 millesimi da, quindi 464 al T3, conclude con il tempo di 1:54.651 e sale in nona posizione a 711 millesimi dalla vetta. 18.42 Ancora un buon giro per Luca Marini, ma senza migliorare la sua precedente prestazione.di nuovo in pista, parte con 693 millesimi di ritardo al T1, quindi 1.493 al T2 e, evidentemente, nonal ...

SkySportMotoGP : ?? SI TORNA IN PISTA! Cronaca, risultati e tempi LIVE da Losail per la terza giornata di test in Qatar #SkyMotori… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Losail day-2 in DIRETTA: Fabio Quartararo vola in vetta! Morbidelli 3° Valentino Rossi 18° -… - AleuFra : RT @AngyFra89: #MotoGP | ?? Con 1'55'605 il Pilota Ducati @Luca_Marini_97 si porta in P18 girando anche più forte del fratello, @ValeYellow… - AngyFra89 : #MotoGP | ?? Con 1'55'605 il Pilota Ducati @Luca_Marini_97 si porta in P18 girando anche più forte del fratello,… - AngyFra89 : #MOTOGP ?? ??1'53'940 di @FabioQ20 che sfiora il record di @lorenzo99 del 2016 in 1'54'927 del @losailcircuit… -