Le bombe italiane ai sauditi Ora si indaga

(Di domenica 7 marzo 2021) Il viaggio apostolico che Papa Francesco ultimerà oggi in Iraq, conferma due doti del pontefice argentino: il coraggio, in questo caso sfidando possibili attentati e la presenza diffusa del Covid in Mesopotamia, e la capacità di lettura delle vicende internazionali. Da Bagdad venerdì scorso Bergoglio ha lanciato un appello alla comunità internazionale: «Tenda la mano a questo popolo senza imporre i propri interessi». Il più recente conflitto in Iraq dura da 18 anni ed è classificabile tra quelli per procura: potenze mondiali e regionali agiscono attraverso attori locali appunto per il proprio tornaconto: nel caso iracheno è soprattutto l’Iran a soffiare sul fuoco.