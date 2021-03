Grazie Orietta Berti: a Domenica In l’omaggio del direttore e l’applauso alla sua intonazione (Di domenica 7 marzo 2021) Orietta Berti a Domenica In ha indossato l’abito del red carpet che Sanremo 2021 non ha potuto avere. Stasera sarà da Fabio Fazio pronta a sentire il suo “te l’avevo detto di non andare a Sanremo” e lei resta sempre molto professionale, anche dopo tutte le battutine e i voti negativi della stampa. Voti bassi per la sua canzone ma il massimo dei voti per la sua intonazione, per la sua voce. “Ho cantato come si cantava 30 anni fa con un microfono normale, con la spie normali e poi con l’essere intonata come fanno tutti i cantanti” ma la blocca Dondoni, le suggerisce di non dire che fa una cosa che fanno tutti i cantanti, perché non tutti i cantanti all’ultimo festival di Sanremo sono stati in grado di essere intonati. L’educazione e le buone maniere, Orietta Berti ha portato molto sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 marzo 2021)In ha indossato l’abito del red carpet che Sanremo 2021 non ha potuto avere. Stasera sarà da Fabio Fazio pronta a sentire il suo “te l’avevo detto di non andare a Sanremo” e lei resta sempre molto professionale, anche dopo tutte le battutine e i voti negativi della stampa. Voti bassi per la sua canzone ma il massimo dei voti per la sua, per la sua voce. “Ho cantato come si cantava 30 anni fa con un microfono normale, con la spie normali e poi con l’essere intonata come fanno tutti i cantanti” ma la blocca Dondoni, le suggerisce di non dire che fa una cosa che fanno tutti i cantanti, perché non tutti i cantanti all’ultimo festival di Sanremo sono stati in grado di essere intonati. L’educazione e le buone maniere,ha portato molto sul ...

Advertising

FranAltomare : Orietta grazie per aver sfidato la polizia per questo outfit. Sei regina. #Sanremo2021 - loveforpeterr : @monicaswife__ grazie mille! allora mi sono persa solo arisa e orietta <3 - unfioredicieloo : RT @seeyouinheII: orietta sul palco: wow bellissimi questi fiori grazie orietta in camera: adesso li metto nel cesso - pascaziomarco : RT @mamacita1204: “grazie di esistere orietta” malgioglio voce del twitter. #DomenicaIn - SpangaroMauro : @matteosalvinimi Con Orietta che pure mi piace, ma ti sei perso il voto. Grazie -