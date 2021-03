Fonseca | “Vittoria bella e difficile Pellegrini da vice Veretout? Ha fatto bene | è un giocatore intelligente”

(Di domenica 7 marzo 2021) Queste le dichiarazioni di Paulo, allenatore della Roma, rilasciate a Dazn al termine del match con il Genoa: “Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra, mi aspettavo una squadra che pressava alto ed è statosicuramente nel primo tempo. Abbiamogirare la palla lentamente ed abbiamo vinto. La squadra sta, abbiamo qualchepiù stanco ma stiamofisicamente. Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, siamo stati poco aggressivi. Le preventive sono state giuste, è importante Diawara in questo momento ed abbiamo più equilibrio in questa posizione”. Su: “E’ unmolto, hala posizione di ...

Commenta per primo La sostituzione finale di Borja Mayoral con Fazio dice due cose: chesi sta italianizzando e che la Roma non vuole più perdere partite da vincere come quella con ......Per i nerazzurri 3 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 6 sfide disputate, l'ultimaper 0 - 2 ... Stankovic; Persyn, Kinkoue, Hoti, Vezzoni; Vecino, Sangalli, Mirarchi; Oristanio;, ...La Roma vince per 1-0 contro il Genoa e piazza al quarto posto in classifica di Serie A, il Napoli è costretto a vincere col Bologna. Basta un gol del difen ...Il minimo indispensabile per tornare, almeno per una notte, in zona Champions. La Roma, battendo 1-0 il Genoa all'Olimpico, sorpassa l'Atalanta che domani sera affronterà l'Inter ...