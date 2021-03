Finale Sanremo 2021 & outfit: and the Winner is? (Di domenica 7 marzo 2021) 6 marzo 2021 è giunta la Finale della 70+1 edizione del Festival di Sanremo. Si esibiscono tutti i 26 cantanti. Anche stasera non mancheranno gli ospiti. Scopriamo tutti gli outfit e soprattutto chi è il vincitore. L’inizio di una Finale emozionante? Si accendono le luci blu per la Finale della 70+1 edizione del Festival di Sanremo. Sul palco Amadeus è in compagnia della Banda Musicale della Marina Militare. Amadeus indossa una giacca mono bottone color blu notte con strass sul davanti e colletto nero. Camicia bianca con papillon nero ricoperto di pailletes. La giacca sul davanti ha degli strass. Amadeus presenta la Banda ricordando l’anniversario per i 90 anni dell’Amerigo Vespucci. La Banda Musicale della Marina Militare suona l’Inno Nazionale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 7 marzo 2021) 6 marzoè giunta ladella 70+1 edizione del Festival di. Si esibiscono tutti i 26 cantanti. Anche stasera non mancheranno gli ospiti. Scopriamo tutti glie soprattutto chi è il vincitore. L’inizio di unaemozionante? Si accendono le luci blu per ladella 70+1 edizione del Festival di. Sul palco Amadeus è in compagnia della Banda Musicale della Marina Militare. Amadeus indossa una giacca mono bottone color blu notte con strass sul davanti e colletto nero. Camicia bianca con papillon nero ricoperto di pailletes. La giacca sul davanti ha degli strass. Amadeus presenta la Banda ricordando l’anniversario per i 90 anni dell’Amerigo Vespucci. La Banda Musicale della Marina Militare suona l’Inno Nazionale ...

