Fdi | Nastri | ‘consensi per Meloni miglior risposta a Mirabelli’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "I consensi crescenti di Giorgia Meloni tra gli italiani sono la migliore risposta alle infamanti dichiarazioni del senatore Mirabelli, il quale probabilmente è preoccupato dalla caduta verticale del suo partito. E' evidente il tentativo di colpire l'unica leader dell'opposizione che ha avuto il coraggio di non sedersi sulla comoda poltrona della maggioranza e del governo. Questo spiega gli attacchi di cui ormai quasi quotidianamente è vittima. Fratelli d'Italia è con la sua leader e siamo sicuri che Giorgia Meloni non si farà intimidire". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Gaetano Nastri.

