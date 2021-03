Dramma a Modugno | bimbo di 18 mesi muore investito dal padre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Modugno

Teleclubitalia

APPROFONDIMENTIBari, investito per errore dall'auto del padre: muore bimbo di 18... L'... 'C'è stata tensione - dice Marco Varriale , che ha visto ildal balcone - Ho sentito un boato, ...a . Un di 18 mesi di nazionalità cinese è morto ieri sera dopo essere stato per errore dall'auto guidata dal padre, durante una manovra in retromarcia. È accaduto in un'area parcheggio sulla ...Per il piccolo non c'è stato nulla da fare ed è morto prima di arrivare in ospedale , in corso le indagini per capire la dinamica dei fatti.Tragedia nel Barese. Un bimbo di 18 mesi, di nazionalità cinese, è morto nella serata di sabato 6 marzo dopo essere stato investito per errore ...