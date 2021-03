Deliveroo | destina fondo 16 mln sterline ai propri rider

(Di domenica 7 marzo 2021)prevede dire 16 milioni diin pagamenti per i, a livello globale, come parte del 'Thank You Fund', nell'ambito di una potenziale futura quotazione. Lo si legge in una ...

ANSA Nuova Europa

Il pagamento medio per ogni rider idoneo sarà di circa 510 euro e si prevede che più di 36 mila rider (oltre un quarto di tutti i rider di), a livello globale, beneficeranno del piano. "I ...Il pagamento medio per ogni rider idoneo sarà di circa 510 euro e si prevede che più di 36 mila rider (oltre un quarto di tutti i rider di), a livello globale, beneficeranno del piano. "I ...Deliveroo destinerà 16 milioni di sterline per 'riconoscere il ruolo inestimabile che i rider hanno ricoperto nel percorso verso una prevista quotazione' ...(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Deliveroo prevede di destinare 16 milioni di sterline in pagamenti per i rider, a livello globale, come parte del ‘Thank You Fund’, nell’ambito di una potenziale futura quotazi ...