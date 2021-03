Del Piero | «Juventus? È questo l’aspetto più importante»

(Di lunedì 8 marzo 2021) Alessandro Del, ex capitano della, ha parlato così della vittoria dei bianconeri contro la Lazio: le sue dichiarazioni Ospite negli studi di Sky Sport Club, Alessandro Delha commentato così la vittoria dellacontro la Lazio. Le sue dichiarazioni. «Splendida Lazio iniziale, poi si è un po’ spenta. La Juve è uscita bene, con una prestazione fisica, consistente. Questa è la cosa migliore oltre al risultato. Mantiene cattiveria sotto porta anche senza Ronaldo, perché Morata in due occasioni fa gol». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Corbul11 : @RealPiccinini @delpieroale Scandaloso Del Piero, il Napoli si sciolse la partita dopo, senza parole, né resto sconcertato - ShpendThaci96 : @blerimjahaj @DArcangeloLex @SkySport @acmilan Hahahaha Del Piero lo prendeva in giro mentre spiegava questa teoria.?? - ThrilIalnManila : @an_to_nel_la È diventato talmente mainstream che pure Del Piero non ce la fa ad ammettere che ogni tanto siamo superiori. - sscalcionapoli1 : Del Piero difende Gattuso: 'Ha avuto tanti problemi, ma il Napoli sta dando una prova di forza' #SerieATIM… - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @MilanNewsit: Del Piero: 'Poche volte il Milan ha giocato senza intensità' -

Ultime Notizie dalla rete : Del Piero

Commenta per primo Alessandro, a Sky Sport , ha parlato dell'assenza di Cristiano Ronaldo dalla formazione titolare della Juventus contro la Lazio: 'Ronaldo in panchina? Credo sia stata una mossa intelligente da parte ...... nonfidanzato. La ragazza uscì forse di casa per incontrarsi con un'altra persona? 'E' quello che abbiamo sempre cercato di capire' - dice l'avvocato Stefano Tigani, che assieme al collega...Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato così della vittoria dei bianconeri contro la Lazio: le sue dichiarazioni ...Ospite di Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna: "Il Napoli per come era costruito è nella posizione giusta, sta giocando ...