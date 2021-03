Covid, Meloni: “Ancora un Dpcm, Draghi in continuità con Conte” (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “Tutto cambia perché nulla cambi. Credo che il primo segnale di discontinuità che fosse legittimo aspettarsi dal nuovo governo dovesse essere quello di non procedere per Dpcm. Noi non possiamo considerare “emergenziale” la situazione nella quale ci troviamo, perché dopo più di un anno è la normalità. E la libertà delle persone, nella normalità di una nazione democratica, non si limita con un atto amministrativo. Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e dispiace che Mario Draghi abbia esordito in continuità con il lavoro di Conte”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni in un’intervista a Vista Tv, rispondendo alla domanda sul nuovo Dpcm. “PIU’ RISORSE E RISTORI SULLA BASE DEL FATTURATO” Leggi su dire (Di domenica 7 marzo 2021) ROMA – “Tutto cambia perché nulla cambi. Credo che il primo segnale di discontinuità che fosse legittimo aspettarsi dal nuovo governo dovesse essere quello di non procedere per Dpcm. Noi non possiamo considerare “emergenziale” la situazione nella quale ci troviamo, perché dopo più di un anno è la normalità. E la libertà delle persone, nella normalità di una nazione democratica, non si limita con un atto amministrativo. Credo che questi siano i grandi interrogativi di questo tempo e dispiace che Mario Draghi abbia esordito in continuità con il lavoro di Conte”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni in un’intervista a Vista Tv, rispondendo alla domanda sul nuovo Dpcm. “PIU’ RISORSE E RISTORI SULLA BASE DEL FATTURATO”

