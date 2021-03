Covid: in Toscana 1.355 nuovi positivi e 10 decessi, ancora in salita i ricoveri (Di domenica 7 marzo 2021) Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Aumentano in Toscana i casi rispetto a ieri, così come i ricoveri, le terapie intensive, mentre si mantiene costante il numero delle persone decedute a causa del virus. Sono 1.355 in più i nuovi positivi al Covid (1.320 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico) che portano così a 164.451 i casi registrati in Toscana dall'inizio dell'epidemia. I nuovi positivi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.738 tamponi molecolari e 6.267 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 13.435 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Firenze, 7 mar. - (Adnkronos) - Aumentano ini casi rispetto a ieri, così come i, le terapie intensive, mentre si mantiene costante il numero delle persone decedute a causa del virus. Sono 1.355 in più ial(1.320 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico) che portano così a 164.451 i casi registrati indall'inizio dell'epidemia. Isono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 138.244 (84,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.738 tamponi molecolari e 6.267 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 13.435 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, l'imam di Firenze pronto ad aprire le porte della moschea per le vaccinazioni: 'Uniti nella lotta al virus'… - TgrRaiToscana : #Covi19 Oggi i nuovi casi superano quota 1300 e preoccupa la pressione sugli ospedali. Sul fronte vaccini, la… - TgrRaiToscana : #COVID19 crescono ancora i nuovi positivi @TgrRai - GiaPettinelli : Covid: in Toscana in aumento nuovi casi, sono 1.355 - Toscana - - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Covid #Toscana, oggi 1.355 contagi e 22 morti: bollettino -