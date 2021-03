Che Dio ci aiuti: Can Yaman scompiglia i piani e si prepara alla stagione 7 (Di domenica 7 marzo 2021) Can Yaman scompiglia i piani a Che Dio ci aiuti 6 e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare anche nella settima stagione. A svelarlo è Silvia Leuzzi, sceneggiatrice della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci. Can sbarcherà nel famoso convento degli Angeli nei panni di un barista che metterà in crisi Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, e farà impazzire anche Monica, impersonata da Diana Del Bufalo. “So per certo che ha creato un po’ di scompiglio nel cast non solo femminile ma anche maschile – ha confessato a FanPage -. Ovviamente si crea sempre quella situazione da galletti nel pollaio, è stato molto divertente. Anche perché quest’anno tra Stefano De Martino e Can Yaman, diciamo che in Che Dio ci aiuti non manca la bellezza, sia negli ... Leggi su dilei (Di domenica 7 marzo 2021) Cana Che Dio ci6 e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare anche nella settima. A svelarlo è Silvia Leuzzi, sceneggiatrice della fiction campione d’ascolti con Elena Sofia Ricci. Can sbarcherà nel famoso convento degli Angeli nei panni di un barista che metterà in crisi Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, e farà impazzire anche Monica, impersonata da Diana Del Bufalo. “So per certo che ha creato un po’ di scompiglio nel cast non solo femminile ma anche maschile – ha confessato a FanPage -. Ovviamente si crea sempre quella situazione da galletti nel pollaio, è stato molto divertente. Anche perché quest’anno tra Stefano De Martino e Can, diciamo che in Che Dio cinon manca la bellezza, sia negli ...

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - Pontifex_it : Da dove può cominciare il cammino della #pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. Chi crede in Dio, non ha nemici da c… - Pontifex_it : La fraternità è più forte del fratricidio, la speranza è più forte della morte, la pace è più forte della guerra. Q… - dylanoanchor : Sto male Francesco risponde ad ogni storia di Gaia in cui ci sono Tommy o Lazzaro con la faccina che ride ma che bo… - atestaltasempre : RT @magdicristiano: Papa Francesco sbaglia nel ribadire che ebraismo, cristianesimo e islam adorerebbero lo stesso Dio, condividerebbero l’… -