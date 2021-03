Bisceglie-Catania diretta e streaming | dove vedere il match oggi

(Di domenica 7 marzo 2021)è la sfida valida per la 29^ giornata di campionato del Girone C di Serie C. Il fischio d’inizio della gara è previstodomenica 7 marzo 2021 alle ore 15:00.Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 2 dicembre 2020ilsi era imposto con un nettor 3-0.Ospiti favoriti nonostante il momento di entrambe le squadre non sia dei migliori. I padroni di casa nelle ultime cinque partite hanno ottenuto un unico successo. Gli etnei, dal canto loro, possono contare 3 pareggi e 2 sconfitte., le probabili formazionicaption id="attachment 1061131" align="alignnone" width="693"(getty images)/captionIldovrebbe scendere in campo ...

... Giovanni Poggi ore 15:00 Serie C 29a Giornata Girone B: Matelica vs Legnago (diretta) Telecronaca: Lorenzo Ottaviani ore 15:00 Serie C 29a Giornata Girone C:vs(diretta) ...Per la 29a giornata del girone C di Serie C si affrontano: gli etnei hanno bisogno di tornare alla vittoria che manca ormai da cinque turni e di rifarsi dopo la cocente sconfitta nel derby. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in ...L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport punta la gara del Catania che dovrà riscattarsi contro il Bisceglie dopo la sconfitta nel derby contro il Palermo. "La partita del ...Pantaleo De Gennaro ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com. Da calciatore ha disputato due stagioni in casacca rossoazzurra tra il 1976 ed il 1978 mentre, nelle ves ...