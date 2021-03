Anticorpi monoclonali efficaci anche per le varianti (Di domenica 7 marzo 2021) In generale, la maggior parte degli Anticorpi monoclonali che sono stati sviluppati per combattere il COVID-19 hanno mostrato una “potenza neutralizzante ridotta“, in particolare contro i ceppi del virus portatori di una specifica mutazione in posizione 484 nella proteina “spike” di superficie, che consente al virus di attaccarsi ed entrare nella sua cellula ospite nel corpo. Lo studio ha indicato una neutralizzazione sostanzialmente ridotta delle varianti di virus contenenti questa mutazione E484K da parte di Anticorpi nei sieri di individui vaccinati sia precedentemente infettati da COVID-19, evidenziando ulteriormente la necessità di trattamenti resistenti alle varianti come il cocktail di Anticorpi VUMC. “Questo studio evidenzia l’importanza di cocktail di ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 marzo 2021) In generale, la maggior parte degliche sono stati sviluppati per combattere il COVID-19 hanno mostrato una “potenza neutralizzante ridotta“, in particolare contro i ceppi del virus portatori di una specifica mutazione in posizione 484 nella proteina “spike” di superficie, che consente al virus di attaccarsi ed entrare nella sua cellula ospite nel corpo. Lo studio ha indicato una neutralizzazione sostanzialmente ridotta delledi virus contenenti questa mutazione E484K da parte dinei sieri di individui vaccinati sia precedentemente infettati da COVID-19, evidenziando ulteriormente la necessità di trattamenti resistenti allecome il cocktail diVUMC. “Questo studio evidenzia l’importanza di cocktail di ...

Advertising

Corriere : Nel laboratorio dove si creano gli anticorpi anti Covid: «Si guarirebbe in 3-4 giorni» - QuotidianPost : Anticorpi monoclonali efficaci anche per le varianti - MariaTeresaC3 : RT @Nellina38303549: 'Covid, Una storia infinita se non si incentivano le ricerche su anti virali ed anticorpi monoclonali. Il virus muta p… - camialderighi : RT @associali: Anticorpi monoclonali per COVID: perché tanto rumore e polemiche? Dopo averne scritto su - g_formoso : RT @associali: Anticorpi monoclonali per COVID: perché tanto rumore e polemiche? Dopo averne scritto su -