Viabilità Roma Regione Lazio del 06-03-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 marzo 2021)DEL 6 MARZOORE 7.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINICPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDANDO AGLI UTENTI CHE A CAUSA DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLE LINEA METROPOLITANA C NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO, TALE LINEA TERMINERA IL SERVIZIO CON LE ULTIME CORSE ALLE 20.30 DA PANTANO E ALLE 21.00 DA SAN GIOVANNI PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO RICORDIAMO CHE E’ STATA PROROGATA LA ZONA ROSSA PER IL COMUNE DI, ROCCAGORGA IN PROVINCIA DI LATINA MENTRE L’INTERA PROVINCIA DI FROSINONE E’ ZONA ARANCIONE AD ECCEZIONE DEI COMUNI DI. TORRICE E MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO CHE RIMANGONO IN ZONA ROSSA IN CHIUSURA ...