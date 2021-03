Vaccini, in Campania via libera per i giornalisti dopo il personale scolastico (Di sabato 6 marzo 2021) “La Regione ha risposto positivamente alla lettera inviata a gennaio dall’Ordine dei giornalisti della Campania dando via libera all’adesione alla campagna vaccinale per il Covid-19 che, per la nostra categoria, partirà a conclusione della vaccinazione del personale della scuola ed avverra’ in parallelo con le attivita’ che riguardano attualmente gli anziani over 80?”. E’ quanto fa sapere il presidente dell’Ordine regionale, Ottavio Lucarelli. Nella lettera della regione si afferma: “La fase 2 della campagna vaccinale in corso prevede, tra l’altro, la somministrazione delle dosi vaccinali alle forze dell’ordine e agli altri operatori impegnati nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientrano gli operatori della informazione, nei tempi che saranno consentiti all’approvvigionamento delle dosi. Tale fase della ... Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) “La Regione ha risposto positivamente alla lettera inviata a gennaio dall’Ordine deidelladando viaall’adesione alla campagna vaccinale per il Covid-19 che, per la nostra categoria, partirà a conclusione della vaccinazione deldella scuola ed avverra’ in parallelo con le attivita’ che riguardano attualmente gli anziani over 80?”. E’ quanto fa sapere il presidente dell’Ordine regionale, Ottavio Lucarelli. Nella lettera della regione si afferma: “La fase 2 della campagna vaccinale in corso prevede, tra l’altro, la somministrazione delle dosi vaccinali alle forze dell’ordine e agli altri operatori impegnati nei servizi pubblici essenziali, tra i quali rientrano gli operatori della informazione, nei tempi che saranno consentiti all’approvvigionamento delle dosi. Tale fase della ...

