Serie A, Udinese-Sassuolo 0-0 (LIVE). Spezia-Benevento 1-1. (Di sabato 6 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 6 marzo. Juventus-Lazio il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di sabato 6 marzo 2021. Ventiseiesima giornata aperta dal pareggio tra Spezia e Benevento. Serie A, i risultati di sabato 6 marzo Di seguito i risultati di Serie A di sabato 6 marzo, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Spezia-Benevento 1-1Udinese-Sassuolo 0-0Juventus-Lazio (ore 20.45) Pallone Serie ASerie A, Udinese-Sassuolo LIVE Udinese-Sassuolo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 marzo 2021)A, il programma e i risultati di sabato 6 marzo. Juventus-Lazio il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di sabato 6 marzo 2021. Ventiseiesima giornata aperta dal pareggio traA, i risultati di sabato 6 marzo Di seguito i risultati diA di sabato 6 marzo, sfide valide per la ventiseiesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-10-0Juventus-Lazio (ore 20.45) PalloneA,...

Advertising

tuttosport : #Udinese, #Gotti: 'Rigore? Datelo ad altri e viene giù il mondo' ?? - kicker_ITA : Udinese Calcio - Sassuolo Calcio -:- (0:0) Beginn 1. Halbzeit #UDISAS - canciello_94 : UDINESE vs SASSULO|SERIE A|06.03.2021 - Agenzia_Ansa : Serie A: in campo dalle 18 #UdineseSassuolo DIRETTA #ANSA - SkySport : #UdineseSassuolo in campo: LIVE tutti gli aggiornamenti -