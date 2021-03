Sanremo2021, Amadeus rivela: "Non ci sarà un Ama - ter" (Di sabato 6 marzo 2021) A cura della redazione di globalist.culture.it ( clicca qui per vedere chi siamo ) con il coordinamento di Stefano Miliani Non ci sarà un Ama - ter. Lo ha detto Amadeus stesso in conferenza stampa. 'Sanremo è un evento, non è ... Leggi su globalist (Di sabato 6 marzo 2021) A cura della redazione di globalist.culture.it ( clicca qui per vedere chi siamo ) con il coordinamento di Stefano Miliani Non ciun Ama - ter. Lo ha dettostesso in conferenza stampa. 'Sanremo è un evento, non è ...

Advertising

FabManuelMulas : La @GiuliaSalemi93 manda in #Tilt #Twitter con #sanremoprelemi entrando in Tendenza mandando sotto #Sanremo2021… - IlContiAndrea : La 4 serata di #Sanremo2021 ha ingranato la marcia. In anticipo sulla scaletta di circa 20 minuti, c'è ritmo, non c… - rtl1025 : E Amadeus diventò l'uomo più invidiato d'Italia ???? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - susy_juve : Amadeus annuncia che non ci sarà l’anno prossimo. È ora di chiamare loro lo Zio Gerry Scotti e Queen Mary ??????… - Mary71388727 : RT @rtl1025: #Amadeus: 'Stasera daremo i bouquet di fiori anche agli uomini' ?? #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo -