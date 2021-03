Sanremo | lo sfogo di Bugo | “Mi sono rotto | basta schernirmi Non sono il più intonato | ma sono sincero”

(Di sabato 6 marzo 2021) Dopo aver faticosamente sopportato per giorni e giorni,è “sbottato”. No, stavolta non si è verificato nessun abbandono del palco, nè tantomeno litigi con altri partecipanti al Festival di. Semplicemente il cantante di Rho ha scelto di esprimersi in merito ai continui riferimenti alla vicenda dello scorso anno e agli attacchi ricevuti durante questa settimana sulle sue esibizioni. Per molti utenti social e anche alcuni giornalisti, infatti, le performance disul palco dell’Ariston sarebbero talmente scadenti da arrivare quasi a giustificare il comportamento avuto da Morgan nell’edizione 2020, con l’ormai celebre modifica del testo della canzone “” che portò all’abbandono del palco die all’esclusione del duo dalla kermesse canora. In un post pubblicato ...

danwarx : scusate lo sfogo buon Sanremo e votate LRDL - FurnoDaniele : RT @Anse1987: Non si tratta di essere all’antica. Se uno sa cantare è giusto che salga sul palco altrimenti A CASA. Lo dico senza paura a t… - Anse1987 : Non si tratta di essere all’antica. Se uno sa cantare è giusto che salga sul palco altrimenti A CASA. Lo dico senza… - soundsblogit : Sanremo 2021, Bugo si sfoga: “Mi sono rotto. Io sono qui. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo” - analis30 : RT @VanityFairIt: Lo sfogo di Bugo -

